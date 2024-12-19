Украина совершила массированную атаку на российский регион

Врио губернатора Слюсарь: ВСУ ударили по Ростовской области ракетами и БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированную атаку на Ростовскую область. Подробности раскрыл временно исполняющий обязанности главы российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что в ночь на четверг, 19 декабря, регион атаковали три ракеты и более тридцати беспилотников. По словам губернатора, под удар попали Таганрог, Батайск, Ростов, Шахты, Каменск, Миллерово и Новошахтинск.

Отмечается, что большую часть воздушных целей удалось нейтрализовать, однако не обошлось без последствий. Так, в результате удара дронов вспыхнул пожар на нефтебазе «НЗНП» в Новошахтинске. Кроме того, при падении обломков беспилотника был ранен один человек, ему была оказана медицинская помощь.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России отразили атаку беспилотников на Воронежскую область. Над регионом уничтожили несколько беспилотников самолетного типа.