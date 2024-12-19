Губернатор Воронежской области рассказал об отражении атаки беспилотников

Вооруженные силы (ВС) России отразили атаку беспилотников на Воронежскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько БПЛА самолетного типа», — написал он.

Гусев подчеркнул, что по предварительным данным в результате атаки никто не пострадал. Он также отметил, что опасность атаки БПЛА в регионе еще сохраняется.

Ранее украинский беспилотник ударил по машине с водителем, проезжавшей по селу Муром Белгородской области. «Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено», — написал глава региона Вячеслав Гладков.