Украинский беспилотник ударил по машине с водителем в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: мужчина ранен при атаке БПЛА по машине в Муроме

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по машине с водителем, проезжавшей по селу Муром Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, пострадал мужчина, у которого выявили закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и осколочное ранение головы. Сейчас россиянина везут на скорой помощи в больницу Белгорода. «Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что в селе Новая Таволжанка в результате атаки FPV-дрона повреждена кровля частного дома.

Ранее в районе села Борки дрон ВСУ атаковал движущийся грузовик. В результате пострадал водитель. Мужчину доставили в больницу с осколочными ранениями головы и руки.

