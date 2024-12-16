Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:44, 16 декабря 2024Россия

Беспилотник ВСУ атаковал движущийся грузовик в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: мужчина ранен при атаке БПЛА ВСУ на грузовик
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В Белгородской области в районе села Борки беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал движущийся грузовик. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате пострадал водитель. Мужчину доставили в больницу с осколочными ранениями головы и руки. Автомобиль получил повреждения.

Кроме того, в Белгородском районе система противовоздушной обороны сбила беспилотник. А в Шебекино в результате прилета снаряда повреждена кровля, а также окна и спортивный инвентарь в социальном объекте. В одном частном домовладении пробита крыша.

Ранее Гладков сообщил, что атака ВСУ на Белгородскую область привела к смерти девятилетнего мальчика. Мать и семимесячная сестра ребенка ранены. Сейчас они находятся в больнице.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «И пацанов погонят на убой». Путин — о возможной мобилизации 18-летних украинцев и переломе в зоне СВО

      На Западе указали на разрушительный удар для ВСУ

      Российский «Ланцет» прилетит во Вьетнам

      Мужчина превратил дом в подобие древнего дворца ради борьбы с заболеванием

      Российская авиакомпания попала под санкции Евросоюза

      ЕС ввел санкции против министра обороны и замначальника генштаба КНДР

      Внешний вид Собчак с туфлями на ремнях оценили фразой «это уже перебор или шиза»

      Венгрия добилась исключения патриарха Кирилла из санкционного списка ЕС

      Российские военные заняли половину нового пакета санкций ЕС

      В ВСУ рассказали про провал контратаки под Красноармейском

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше