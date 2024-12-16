Беспилотник ВСУ атаковал движущийся грузовик в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: мужчина ранен при атаке БПЛА ВСУ на грузовик

В Белгородской области в районе села Борки беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал движущийся грузовик. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате пострадал водитель. Мужчину доставили в больницу с осколочными ранениями головы и руки. Автомобиль получил повреждения.

Кроме того, в Белгородском районе система противовоздушной обороны сбила беспилотник. А в Шебекино в результате прилета снаряда повреждена кровля, а также окна и спортивный инвентарь в социальном объекте. В одном частном домовладении пробита крыша.

Ранее Гладков сообщил, что атака ВСУ на Белгородскую область привела к смерти девятилетнего мальчика. Мать и семимесячная сестра ребенка ранены. Сейчас они находятся в больнице.