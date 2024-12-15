Гладков заявил о гибели ребенка в результате атаки ВСУ

В результате атаки украинских беспилотников на Белгородскую область погиб девятилетний мальчик, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.
По его словам, ранены его мама и семимесячная сестра. Политик выразил соболезнования родным и близким погибшего.
«Мама с дочерью находятся в больнице. Им оказывается вся необходимая помощь», — добавил губернатор.
Ранее четыре мирных жителя пострадали при обстреле Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ). В результате прямых попаданий загорелись четыре дома, гараж, а также надворная постройка.
До этого Гладков сообщал, что после работы системы противовоздушной обороны (ПВО) на город упали осколки.