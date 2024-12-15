Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:02, 15 декабря 2024Россия

Гладков заявил о гибели ребенка в результате атаки ВСУ

Гладков заявил о гибели ребенка в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетОбстрел Белгорода

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

В результате атаки украинских беспилотников на Белгородскую область погиб девятилетний мальчик, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, ранены его мама и семимесячная сестра. Политик выразил соболезнования родным и близким погибшего.

«Мама с дочерью находятся в больнице. Им оказывается вся необходимая помощь», — добавил губернатор.

Ранее четыре мирных жителя пострадали при обстреле Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ). В результате прямых попаданий загорелись четыре дома, гараж, а также надворная постройка.

До этого Гладков сообщал, что после работы системы противовоздушной обороны (ПВО) на город упали осколки.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский самолет сбили под Херсоном. Киев признал, что пилот тактической авиации применял иностранные вооружения

      Нарышкин ответил на вопрос про разговор с главой ЦРУ об «Орешнике»

      Су-35С прикрыли российские экипажи ВКС в курском приграничье

      ФСБ раскрыла сумму вознаграждения исполнителю подрыва внедорожника в Донецке

      ФСБ обвинила спецслужбы Украины в организации подрыва внедорожника в Донецке

      Гладков заявил о гибели ребенка в результате атаки ВСУ

      Украинская администрация Курахово принудительно вывозила детей

      В подвалах домов взятого Россией под контроль села в ДНР нашли запертых ВСУ мирных жителей

      Юрист объяснил опасность переводов на рынках

      В Германии заявили о продаже правительством Украины западным фондам основных активов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше