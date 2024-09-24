Осколки упали на российский город после работы систем ПВО

На Белгород после работы систем противовоздушной обороны (ПВО) упали осколки объекта. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбита воздушная цель на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал чиновник.
После падения осколков в Белгороде, продолжил глава области, загорелась сухая трава. Помимо того, зафиксировали повреждения кровли частного дома и легкового автомобиля.
В ночь на 24 сентября в небе над Россией были сбиты 12 беспилотников. По данным Минобороны России, семь летательных аппаратов были уничтожены над Белгородской областью. Еще четыре дрона сбили над Курской и один — над Брянской областями.