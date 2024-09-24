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12:37, 24 сентября 2024Россия

Осколки упали на российский город после работы систем ПВО

Губернатор Гладков заявил, что на Белгород упали осколки после работы систем ПВО

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

На Белгород после работы систем противовоздушной обороны (ПВО) упали осколки объекта. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбита воздушная цель на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал чиновник.

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После падения осколков в Белгороде, продолжил глава области, загорелась сухая трава. Помимо того, зафиксировали повреждения кровли частного дома и легкового автомобиля.

В ночь на 24 сентября в небе над Россией были сбиты 12 беспилотников. По данным Минобороны России, семь летательных аппаратов были уничтожены над Белгородской областью. Еще четыре дрона сбили над Курской и один — над Брянской областями.

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      Никита Абрамов
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