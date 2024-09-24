Осколки упали на российский город после работы систем ПВО

Губернатор Гладков заявил, что на Белгород упали осколки после работы систем ПВО

На Белгород после работы систем противовоздушной обороны (ПВО) упали осколки объекта. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбита воздушная цель на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал чиновник.

После падения осколков в Белгороде, продолжил глава области, загорелась сухая трава. Помимо того, зафиксировали повреждения кровли частного дома и легкового автомобиля.

В ночь на 24 сентября в небе над Россией были сбиты 12 беспилотников. По данным Минобороны России, семь летательных аппаратов были уничтожены над Белгородской областью. Еще четыре дрона сбили над Курской и один — над Брянской областями.