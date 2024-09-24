В небе над Россией сбито более десятка украинских беспилотников

Минобороны: за ночь в небе над Россией сбиты 12 беспилотников

За ночь на вторник, 24 сентября, в небе над Россией были сбиты 12 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram.

Семь летательных аппаратов были уничтожена над Белгородской областью. Еще четыре дрона сбили над Курской и один — над Брянской областями.

В Минобороны указали на принадлежность всех беспилотников Украине. В министерстве отметили, что речь идет о дронах самолетного типа — они могут нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать сотни километров.

Украинские войска регулярно атакуют Россию беспилотниками. Больше всего их сбивают над приграничными регионами. Так, 23 сентября в течение дня над Белгородской областью было сбито по меньшей мере два дрона.