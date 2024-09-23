Еще один украинский дрон сбили в небе над регионом России

Минобороны: беспилотник ВСУ сбит над Белгородской областью

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Дрон самолетного типа был уничтожен в небе над регионом около 16:00 мск. Его поразили дежурные средства противовоздушной обороны.

Ранее 23 сентября над тем же регионом был перехвачен еще один украинский беспилотник. О возможных последствиях, которые могли вызвать упавшие обломки, не сообщалось.

ВСУ регулярно атакуют Белгородскую область. Так, 22 сентября украинские войска обстреляли населенный пункт Черемошное, в результате чего пострадали 15 человек, в том числе бойцы теробороны. 23 сентября ВСУ вновь обстреляли регион — жертвами атаки стали три человека, в том числе ребенок.

