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07:21, 23 сентября 2024Россия

Белгородский губернатор уточнил число пострадавших при обстреле ВСУ

Гладков: 15 человек пострадали при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В результате обстрела Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 15 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что тринадцать раненых сейчас находятся в больницах, состояние двоих из них оценивается как крайне тяжелое. По словам Гладкова, в случае необходимости пострадавших отправят на лечение в Москву.

Накануне стало известно об обстреле ВСУ белгородского села Черемошное. Сообщалось, что в результате атаки пострадали 12 мирных жителей, семь из которых — бойцы самообороны. Гладков пообещал представить всех пострадавших к государственным наградам.

В ночь на 23 сентября ВСУ вновь атаковали Белгородскую область. Под удар попал город Губкин, после падения беспилотника были повреждены десять легковых автомобилей, а также остекление в трех многоквартирных домах.

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      Марина Совина
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