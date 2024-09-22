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20:04, 22 сентября 2024Россия

Число пострадавших при обстреле российского села ВСУ выросло

Гладков: 12 мирных жителей пострадали при обстреле белгородского села Черемошное

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Село Черемошное Белгородского района попало под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает в Telegram-канале губернатор российского региона Вячеслав Гладков, число мирных жителей, пострадавших в ходе атаки, выросло с 10 до 12.

Гладков отметил, что семь человек, получивших ранения, — бойцы самообороны. Они помогали восстановить электричество в приграничных селах, когда началась атака ВСУ. Среди пострадавших также есть глава Яснозоренского сельского поселения Дмитрий Панков.

Трое раненых находятся в операционной, остальные проходят обследование: им также требуется хирургическое вмешательство. По информации Гладкова, сначала количество пострадавших оценивалось в десять человек, но затем в больницу самостоятельно обратились еще двое мужчин. Одного с множественными осколочными ранениями положили в травматологическое отделение, другой от госпитализации отказался.

«Настоящий подвиг нашей самообороны, которая после работы надевает бронежилет и каску, чтобы помогать людям; подвиг наших энергетиков, которые рискуют жизнью, чтобы в домах был свет; подвиг простых неравнодушных жителей, которые просто вышли помочь. Потому что кто, если не они», — заявил Гладков. Губернатор пообещал представить всех пострадавших к государственным наградам.

Над территорией России за ночь на 22 сентября средства противовоздушной обороны сбили 15 украинских беспилотников. Больше всего аппаратов было уничтожено над акваторией Азовского моря.

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      Алиса Дмитриева
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