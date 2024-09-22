Десять мирных жителей пострадали при обстреле российского села ВСУ

Гладков: 10 мирных жителей пострадали при обстреле белгородского села Черемошное

Село Черемошное Белгородского района попало под обстрел ВСУ. Ранения получили десять мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, среди пострадавших — глава администрации Яснозоренского сельского поселения и семь бойцов самообороны. Шесть пострадавших были доставлены бригадами скорой помощи в городскую больницу №2 города Белгорода, еще четверых госпитализировали в областную клиническую больницу. «Состояние троих мужчин оценивается медиками как тяжелое, у пятерых — средняя степень тяжести, двое — в удовлетворительном состоянии. Вся необходимая помощь оказывается», — отметил Гладков.

Информация о последствиях случившегося уточняется. Оперативные службы работают на месте.

Ранее сообщалось, что жители населенных пунктов Белгородской области смогут частично компенсировать стоимость аренды жилья. Речь идет о приграничье, население которого регулярно подвергается обстрелам.