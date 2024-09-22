Жителям белгородского приграничья частично компенсируют аренду жилья

Жители белгородского приграничья смогут частично компенсировать стоимость аренды

Жители населенных пунктов Белгородской области смогут частично компенсировать стоимость аренды жилья. Речь идет о приграничье, население которого регулярно подвергается обстрелам, уточнил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

Соответствующий сервис уже появился на «Госуслугах», рассказал губернатор. Компенсация затронет населенные пункты, решение по которым примет оперативный штаб, добавил он.

Размер компенсации из областного бюджета составит 20 тысяч рублей, пояснил Гладков. Для многодетных семей она будет в два раза выше. За три дня работы сервиса заявление на компенсацию направили 140 человек.

Ранее стало известно, что жителям Белгородской области увеличат размер выплаты на аренду жилья, удаленного от обстреливаемых Вооруженными силами Украины районов. Распоряжение затронет тех белгородцев, чьи дома сильно повреждены или разрушены. Также эту меру распространят на граждан, проживающих в приграничных населенных пунктах, въезд в которые ограничен из-за усложнившейся оперативной обстановки.

