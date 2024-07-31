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11:01, 31 июля 2024Россия

Жителям российского региона на границе с Украиной увеличат размер выплаты на аренду жилья

Глава Белгородской области сообщил, что жителям увеличат выплаты на аренду жилья

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Жителям российского региона на границе с Украиной увеличат размер выплаты на аренду жилья подальше от обстреливаемых Вооруженными силами Украины (ВСУ) районов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Речь идет о жителях, которые вынуждены были покинуть свое жилье из-за обстрелов ВСУ, чьи дома разрушены или серьезно повреждены, а также тех, кто проживает в приграничных населенных пунктах, въезд в которые ограничен из-за усложнившейся оперативной обстановки.

Размер ежемесячной выплаты вырастет с 10 до 20 тысяч рублей, а для многодетных семей сумма вырастет с 15 до 30 тысяч рублей. Выплаты в увеличенном объеме начнут осуществлять с 1 августа.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. 31 июля ВСУ обстреляли город Шебекино шестью кассетными боеприпасами, два из которых попали в многоквартирный дом. По данным Гладкова, мирные жители не пострадали.

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      Елена Торубарова
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