Над территорией России за ночь сбили 15 украинских беспилотников

Над территорией России за минувшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 15 украинских беспилотников, об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что шесть аппаратов были уничтожены над акваторией Азовского моря, четыре — над Ростовской областью, два над Курской, по одному над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями.
Ранее в Астраханской области отразили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава российского региона Игорь Бабушкин. Все службы отработали штатно, никто не пострадал.
Накануне днем три украинские ракеты и беспилотник самолетного типа сбили в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.