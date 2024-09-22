Над территорией России за ночь сбили 15 украинских беспилотников

МО РФ: над территорией России за ночь сбили 15 украинских БПЛА

Над территорией России за минувшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 15 украинских беспилотников, об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что шесть аппаратов были уничтожены над акваторией Азовского моря, четыре — над Ростовской областью, два над Курской, по одному над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями.

Ранее в Астраханской области отразили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава российского региона Игорь Бабушкин. Все службы отработали штатно, никто не пострадал.

Накануне днем три украинские ракеты и беспилотник самолетного типа сбили в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

