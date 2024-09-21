Три украинские ракеты сбили в российском регионе

Губернатор Смирнов: три ракеты ВСУ и беспилотник сбили в Курской области

Три украинские ракеты и беспилотник самолетного типа сбили в Курской области, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Это произошло днем в субботу, 21 сентября. Они были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО). «Благодарю наших защитников!» — добавил Смирнов.

Утром в субботу Смирнов сообщал, что в небе над регионом были уничтожены еще шесть ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) и один дрон самолетного типа. «Напоминаю, приближаться к обломкам и трогать их нельзя», — написал он.

Ранее стало известно, что Курская областная больница после нападения ВСУ приняла 142 пострадавших мирных жителя — в основном с минно-взрывными, ожоговыми травмами и пулевыми ранениями.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками.