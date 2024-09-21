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08:24, 21 сентября 2024Россия

Над Курской областью уничтожили шесть украинских ракет и один БПЛА

Смирнов: над Курской областью уничтожили шесть украинских ракет и один БПЛА

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Шесть украинских ракет и один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа уничтожены силами ПВО в небе Курской области. Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Напоминаю, приближаться к обломкам и трогать их нельзя», — написал глава российского региона.

Ранее стало известно, что Курская областная больница после нападения Вооруженных сил Украины приняла 142 пострадавших мирных жителя — в основном с минно-взрывными, ожоговыми травмами, пулевыми ранениями.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в приграничном регионе.

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      Марина Совина
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