Над Курской областью уничтожили шесть украинских ракет и один БПЛА

Смирнов: над Курской областью уничтожили шесть украинских ракет и один БПЛА

Шесть украинских ракет и один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа уничтожены силами ПВО в небе Курской области. Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Напоминаю, приближаться к обломкам и трогать их нельзя», — написал глава российского региона.

Ранее стало известно, что Курская областная больница после нападения Вооруженных сил Украины приняла 142 пострадавших мирных жителя — в основном с минно-взрывными, ожоговыми травмами, пулевыми ранениями.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в приграничном регионе.