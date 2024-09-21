Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:04, 21 сентября 2024Россия

Более 140 мирных жителей попали в Курскую областную больницу после нападения ВСУ

Более 140 граждан попали в Курскую областную больницу после нападения ВСУ

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Курская областная больница после нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) приняла 142 пострадавших мирных жителя. В основном с минно-взрывными, ожоговыми травмами, пулевыми ранениями, рассказал главврач медучреждения Михаил Лукашов, пишет РИА Новости.

«Всего с шестого августа через Курскую областную многопрофильную клиническую больницу прошло 142 пострадавших и раненых среди мирного населения», — подчеркнул медик.

В настоящее время в больнице находятся на стационарном лечении 16 пациентов. Эти пациенты, уточнил Лукашов, находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести. Остальные пациенты были выписаны или переведены в федеральные медицинские центры.

Граждан с минно-взрывными, осколочными, ожоговыми травмами и пулевыми ранениями привозили в больницу из приграничных районов — Суджанского, Кореневского, Глушковского.

Лукашов заверил, что больница полностью обеспечена медресурсами. Лекарственные препараты и все необходимые расходные материалы собраны с запасом.

20 сентября сообщалось, что за неделю из Курской области эвакуировали более шести тысяч местных жителей. В пресс-службе МЧС рассказали, что люди выезжали в безопасные районы как самостоятельно, так и организованными колоннами. В частности, из 15-километровой зоны на границе с Украиной вывезли 5,7 тысячи человек.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ситуация в районах Курской области, которые находятся под контролем Вооруженных сил Украины, чрезвычайная.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Алаудинов сообщил о побеге 60 украинских военных в Курской области. Командование ВСУ безуспешно пыталось их вернуть

      В Госдуме раскрыли условия осеннего призыва в России

      Более 140 мирных жителей попали в Курскую областную больницу после нападения ВСУ

      Негосударственные пенсионные фонды выплатили россиянам десятки миллиардов рублей

      Названы способы сделать картофель менее калорийным

      В Южной Каролине впервые за 13 лет казнили заключенного

      Шансы Трампа на переизбрание оценили

      Алаудинов рассказал об использовании ВСУ в Курской области украденных машин

      Обнаружены редкие сверхновые

      Вильфанд рассказал о приходе бабьего лета в центральную Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше