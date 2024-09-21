Более 140 мирных жителей попали в Курскую областную больницу после нападения ВСУ

Более 140 граждан попали в Курскую областную больницу после нападения ВСУ

Курская областная больница после нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) приняла 142 пострадавших мирных жителя. В основном с минно-взрывными, ожоговыми травмами, пулевыми ранениями, рассказал главврач медучреждения Михаил Лукашов, пишет РИА Новости.

«Всего с шестого августа через Курскую областную многопрофильную клиническую больницу прошло 142 пострадавших и раненых среди мирного населения», — подчеркнул медик.

В настоящее время в больнице находятся на стационарном лечении 16 пациентов. Эти пациенты, уточнил Лукашов, находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести. Остальные пациенты были выписаны или переведены в федеральные медицинские центры.

Граждан с минно-взрывными, осколочными, ожоговыми травмами и пулевыми ранениями привозили в больницу из приграничных районов — Суджанского, Кореневского, Глушковского.

Лукашов заверил, что больница полностью обеспечена медресурсами. Лекарственные препараты и все необходимые расходные материалы собраны с запасом.

20 сентября сообщалось, что за неделю из Курской области эвакуировали более шести тысяч местных жителей. В пресс-службе МЧС рассказали, что люди выезжали в безопасные районы как самостоятельно, так и организованными колоннами. В частности, из 15-километровой зоны на границе с Украиной вывезли 5,7 тысячи человек.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ситуация в районах Курской области, которые находятся под контролем Вооруженных сил Украины, чрезвычайная.