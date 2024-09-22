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06:55, 22 сентября 2024Россия

В Астраханской области отразили атаку беспилотников

Губернатор Бабушкин: в Астраханской области отразили атаку БПЛА

Фото: Globallookpress.com

В Астраханской области отразили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом сообщил глава российского региона Игорь Бабушкин в Telegram-канале.

«Сегодня утром ВСУ вновь предприняли попытку атаковать БПЛА объекты на территории северной части Астраханской области. Атака отражена», — отметил губернатор.

По его словам, все службы и средства отработали штатно, пострадавших не было.

Накануне днем три украинские ракеты и беспилотник самолетного типа сбили в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

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      Марина Совина
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