Губернатор Бабушкин: в Астраханской области отразили атаку БПЛА

В Астраханской области отразили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом сообщил глава российского региона Игорь Бабушкин в Telegram-канале.

«Сегодня утром ВСУ вновь предприняли попытку атаковать БПЛА объекты на территории северной части Астраханской области. Атака отражена», — отметил губернатор.

По его словам, все службы и средства отработали штатно, пострадавших не было.

Накануне днем три украинские ракеты и беспилотник самолетного типа сбили в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.