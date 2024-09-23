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03:41, 23 сентября 2024Россия

ВСУ атаковали белгородский город

Белгородский губернатор Гладков: город Губкин атаковал беспилотник ВСУ

Фото: Stringer / Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал город Губкин в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, никто из жителей не пострадал. В результате падения беспилотника были повреждены десять легковых автомобилей, а также остекление в трех многоквартирных домах. «Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», — рассказал Гладков.

Ранее три украинских беспилотника уничтожили в Ростовской области. Их сбили около города Каменск-Шахтинский. После падения обломков загорелась сухая растительность, никто не пострадал.

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      Марина Совина
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