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00:57, 23 сентября 2024Россия

В российском регионе вспыхнул пожар после атаки беспилотников

Губернатор Голубев: ПВО уничтожила три беспилотника над Ростовской областью

Фото: Nikolay Titov / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Ростовской областью. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что дроны сбили около города Каменск-Шахтинский. «В результате падения обломков в поле произошло возгорание сухой растительности. К месту пожара выехали дежурно-спасательные подразделения», — рассказал глава региона.

Он добавил, что никто из жителей не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

В ночь на воскресенье, 22 сентября, над территорией России сбили 15 украинских беспилотников. Шесть из них были уничтожены над акваторией Азовского моря, четыре – над Ростовской областью, два над Курской, по одному над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями.

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