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11:36, 23 сентября 2024Россия

Беспилотник ВСУ сбили над российским регионом

Дрон ВСУ сбит над Белгородской областью

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Летательный аппарат был перехвачен дежурными средствами противовоздушной обороны около 10:00 мск. О возможных последствиях падения обломков не сообщается.

В Минобороны отметили, что речь идет о беспилотнике самолетного типа. Такие дроны способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния.

Ранее в понедельник, 23 сентября, об очередной атаке ВСУ на Белгородскую область сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, под удар попали населенные пункты Черемошное и Шебекино. Пострадавших нет.

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      Алан Босиков
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