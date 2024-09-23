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16:47, 23 сентября 2024Россия

Двое взрослых и ребенок погибли при обстреле ВСУ российского региона

Белгородский глава Гладков сообщил о гибели двух взрослых и ребенка при обстреле

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Двое взрослых и ребенок погибли при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгородской области. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Речь идет об атаке украинских войск на село Архангельское в Шебекинском городском округе.

«Село попало под обстрел ВСУ. От вражеского удара погибли жители — двое взрослых и подросток. Это невосполнимая утрата для всех нас», — написал глава области.

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Еще один взрослый и ребенок получили ранения. У мужчины медики обнаружили ранения грудной клетки и бедра, а у мальчика — минно-взрывную травму.

Накануне ВСУ обстреляли село Черемошное Белгородской области. Сразу после атаки сообщалось о десяти пострадавших, затем их число увеличилось до 12. Больше половины из них — участники территориальной обороны.

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      Никита Абрамов
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