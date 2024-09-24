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20:42, 24 сентября 2024Россия

Четыре жителя Белгорода пострадали при обстреле со стороны ВСУ

Гладков сообщил о четырех пострадавших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Четыре мирных жителя пострадали при обстреле Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, в Белгороде ранены четыре мирных жителя. Бригады скорой доставляют пострадавших с различными осколочными ранениями в медицинские учреждения города Белгорода», — написал он.

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В результате прямых попаданий загорелись четыре дома, гараж, а также надворная постройка. На месте работают пожарные расчеты. Всего при обстреле повреждения получили 23 частных дома, три надворных постройки и пять автомобилей.

Это уже второй обстрел Белгорода за день. До этого Гладков сообщал, что после работы системы противовоздушной обороны на город упали осколки. В результате ЧП загорелась сухая трава. Помимо того, зафиксировали повреждения кровли частного дома и легкового автомобиля.

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      Никита Абрамов
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