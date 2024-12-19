Пожар на российском нефтезаводе после атаки ВСУ дронами и ракетами сняли на видео

Появились кадры пожара на нефтезаводе в Новошахтинске после атаки ВСУ

В сети появились кадры пожара на нефтезаводе в Новошахтинске Ростовской области, возникшего после массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по региону дронами и ракетами. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно огненное зарево на горизонте. Пожар не сопровождается какими-либо звуками взрывов.

По информации канала, нефтебаза загорелась в результате падения обломков беспилотника. Из-за падения осколков дрона, по неофициальным данным, возгорание также началось на территории частного дома в Ростове, угрозы жизни людей нет.

Пожар на нефтебазе в Ростовской области произошел в ночь на четверг, 19 декабря. Под удар попало предприятие «НЗНП» в Новошахтинске. Всего над регионом сбили более 30 беспилотников и три ракеты — под удар помимо Новошахтинска попали Батайск, Ростов, Каменск, Миллерово и Таганрог.