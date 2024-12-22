Минобороны сообщило об уничтожении 42 беспилотников за ночь над регионами России

Минобороны: средства ПВО за ночь уничтожили 42 беспилотника над Россией

В ночь на воскресенье, 22 декабря, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 42 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает РИА Новости.

По данным ведомства, 20 дронов были перехвачены над Орловской областью, еще пять — над Курской, один — над Краснодарским краем, по восемь над Ростовской и Брянской областями.

Ранее стало известно о комбинированной воздушной атаке на Ростовскую область. Временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь сообщил, что по региону, помимо беспилотников, ударила украинская ракета. Ее сбили возле Миллерово. По предварительным данным, никто не пострадал.

Об атаке со стороны Украины также сообщали власти Орловской области. В результате в поселке Стальной Конь загорелся объект топливной инфраструктуры.