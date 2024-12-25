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07:31, 25 декабря 2024Россия

Российский губернатор раскрыл последствия попытки атаки более 20 дронов ВСУ

Губернатор Гусев: линия передач повреждена после попытки атаки свыше 20 БПЛА ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Воронежской области в результате попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью более чем 20 беспилотников оказалась повреждена линия электропередач. Подробности о ситуации раскрыл губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших нет. В одном из районов в результате падения обломков повреждена линия электропередач. В другом районе пострадала кровля частного дома», — сообщил губернатор.

По его данным, беспилотники перехватили силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в пригороде Воронежа. В одном из СНТ, помимо этого, оказалось повреждено несколько домов и построек. На месте работают сотрудники оперативных служб, режим опасности атаки БПЛА на территории Воронежской области сохраняется.

По данным Минобороны, в ночь на среду, 25 декабря, над Воронежской областью перехватили 23 дрона. Всего за ночь ВСУ выпустили по России 59 беспилотников — под удар также попали Белгородская, Брянская, Тамбовская и Курская области.

ЖЗЛ
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