Боец самообороны пострадал при атаке беспилотника ВСУ по машине в российском регионе

Гладков: при атаке БПЛА ВСУ по машине под Белгородом пострадал боец самообороны

В Белгородской области при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по машине в районе села Черемошное пострадал боец самообороны. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, мужчину везут в городскую больницу №2 Белгорода с открытой раной ноги. «Вся необходимая помощь оказывается. У транспортного средства повреждены кузов, остекление, кабина и крыша», — написал Гладков.

Еще один беспилотник полностью уничтожил машину в селе Муром Шебекинского округа. Водитель в последний момент успел выбежать из машины и не пострадал.

Ранее Гладков сообщил, что удар ВСУ по Грайворонскому округу повредил 15 автомобилей. Кроме того, выбиты окна в восьми квартирах и одном частном доме, а также посечен фасад коммерческого объекта.