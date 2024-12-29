Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили по Белгородской области более сотни снарядов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В Белгородском районе по поселку Малиновка, селам Красный Хутор, Отрадное, Черемошное и Щетиновка выпущено 17 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки с помощью 7 беспилотников. В Валуйском муниципальном округе хутор Нижние Мельницы атакован 2 БПЛА, с которых сброшено 3 взрывных устройства. В Грайворонском муниципальном округе по поселкам Горьковский и Совхозный, селам Безымено, Козинка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино выпущено 78 боеприпасов в ходе 9 обстрелов и совершены атаки 12 беспилотников», — говорится в публикации.
Губернатор добавил, что в Краснояружском районе подверглись атакам БПЛА села Вязовое, Колотиловка и Поповка. Кроме того, в Новооскольском муниципальном округе хутор Фироновка атакован с помощью беспилотника самолетного типа. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селу Муром, хуторам Мухин и Панков выпущено 12 боеприпасов и нанесены удары с помощью двух беспилотников, один из них сбили.
Ранее Гладков сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал грузовой автомобиль, в результате чего пострадал водитель. Инцидент произошел в селе Безымено Грайворонского городского округа.