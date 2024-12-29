Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более сотни снарядов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили по Белгородской области более сотни снарядов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгородском районе по поселку Малиновка, селам Красный Хутор, Отрадное, Черемошное и Щетиновка выпущено 17 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки с помощью 7 беспилотников. В Валуйском муниципальном округе хутор Нижние Мельницы атакован 2 БПЛА, с которых сброшено 3 взрывных устройства. В Грайворонском муниципальном округе по поселкам Горьковский и Совхозный, селам Безымено, Козинка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино выпущено 78 боеприпасов в ходе 9 обстрелов и совершены атаки 12 беспилотников», — говорится в публикации.

Губернатор добавил, что в Краснояружском районе подверглись атакам БПЛА села Вязовое, Колотиловка и Поповка. Кроме того, в Новооскольском муниципальном округе хутор Фироновка атакован с помощью беспилотника самолетного типа. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селу Муром, хуторам Мухин и Панков выпущено 12 боеприпасов и нанесены удары с помощью двух беспилотников, один из них сбили.

Ранее Гладков сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал грузовой автомобиль, в результате чего пострадал водитель. Инцидент произошел в селе Безымено Грайворонского городского округа.