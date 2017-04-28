В Орле открылся фестиваль «Русский путешественник»

В Орле с 27 по 30 апреля пройдет первый международный фестиваль «Русский путешественник», который объединит как любителей, так и профессиональных туристов. Об этом сообщается в пресс-релизе мероприятия, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В первый год организации фестивалю присвоено имя выдающегося путешественника и этнографа Николая Миклухо-Маклая. На мероприятии будут присутсвовать его прямые потомки — сын Николай и внук Максим.

В рамках фестиваля состоятся лекции и выступления известных российских путешественников. В мероприятии примут участие Федор Конюхов, Владимир Чуков, Ольга Мичи, Иван Затевахин и другие.

Помимо того, в рамках события пройдет множество мастер-классов, состоится радиомост с Международной космической станцией, будут организованы автограф-сессии и фестивали авторской песни, книг и фильмов о путешествиях.