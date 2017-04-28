Российских пенсионеров признали главными любителями активного отдыха

Российские путешественники в возрасте 60 лет и старше чаще своих сверстников из других стран выбирают активный отдых. Об этом говорится в пресс-релизе исследовательской компании GfK, поступившем в «Ленту.ру» в пятницу, 28 апреля.

К такому выводу эксперты компании пришли, опросив жителей 17 государств. В ходе исследования 49 процентов его российских участников в указанной возрастной группе заявили о пристрастии к активному отдыху. Следом за ними идут пенсионеры Австралии и Южной Кореи (44 и 35 процентов соответственно).

Материалы по теме Пошли работу — и в путь 10 шагов к тому, чтобы бросить все и отправиться в путешествие

В целом, вне зависимости от возраста, активный досуг выбирают 41 процент российских мужчин и 40 процентов женщин. Что касается пассивного отдыха, то тут предпочтения обоих полов сошлись — примерно по 53 процента респондентов обеих полов.

В общем среди опрошенных из всех стран 59 процентов высказались за пассивный отдых, а 35 — за активный. Шесть процентов не смогли определиться с ответом.

Главными любителями спокойно проводить досуг оказались бразильцы (71 процент респондентов). Самыми «беспокойными» туристами были признаны итальянцы — 45 процентов.

В декабре 2016 года глава Ростуризма Олег Сафонов рассказал о планах по стимулированию пенсионеров к поездкам по стране с помощью льготных путевок.

