В суде прошли слушания по делу об убийстве разведчиками жительницы ЛНР. Она служила в ВСУ и ранее сдалась в плен

Убитая разведчиками ВС России девушка служила в ВСУ и сдалась в плен в 2022 году

В Ростове-на-Дону прошли предварительные слушания по уголовному делу о похищении и жестоком убийстве жительницы Луганской народной республики (ЛНР) Валентины Давроновой. В преступлении обвиняют старшего лейтенанта Вооруженных сил (ВС) России Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина.

По итогам заседания Южный окружной военный суд назначил рассмотрение дела по существу на 5 июня. В этот день ожидается вынесение обвинительного заключения от прокурора. После подсудимые должны высказать свое отношение по предъявленным обвинениям, чтобы суд в дальнейшем определил порядок исследования всех собранных следствием доказательств.

Предварительно, подсудимым вменяется нарушение по ряду статей Уголовного кодекса РФ. Мотивом преступления стало опасение Жамидулова, что женщина, с которой он ранее имел интимную близость, расскажет об измене его супруге.

Убитая оказалась бывшей военнослужащей ВСУ, сдавшейся в плен

Валентина Давронова служила в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и сдалась в плен российским войскам в 2022 году. Информация об этом содержится в единой онлайн-базе украинских военнопленных.

Кроме того, в сети 16 мая 2022-го появилось фото Давроновой с деревянной табличкой, на которой были написаны ее фамилия, имя и отчество, дата рождения, а также дата пленения — 11 марта 2022 года. Неизвестный пользователь опубликовал эту фотографию на странице матери Давроновой в одной из соцсетей.

«Отрадно, что по пути сознательного выбора идут не только украинские военнослужащие мужчины, но и женщины. Вопрос, конечно, остается открытым — на кой они вообще туда пошли? Тем не менее некоторые из них вовремя складывают оружие и поднимают [руки]. Инстинкт жизни берет верх над инстинктом [смерти]. 22-летняя Давронова Валентина Константиновна», — говорится в публикации Telegram-канала, который публикует фотографии, документы и личные вещи демилитаризированных пленных солдат ВСУ.

Разведчики похитили и убили девушку в бане, после чего взорвали ее тело

По версии следствия, 12 января 2023 года Жамидулов и Дорожкин отдыхали в кафе в ЛНР. В процессе распития спиртных напитков к ним присоединилась Валентина Давронова, с которой Жамидулов ранее вступал в интимную близость. Между ними вскоре разгорелся конфликт, и военнослужащий стал опасаться, что 23-летняя Давронова расскажет об их близости его жене.

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Под предлогом подвезти Валентину к нынешнему молодому человеку Жамидулов посадил ее в кузов «КамАЗа», где связал руки скотчем. Дорожкин, который поехал вместе с ними, заклеил ей глаза. Военные привезли Давронову в пункт временной дислокации своей части и представили ее украинской разведчицей.

Задержанную завезли в солдатскую баню. Жамидулов, по данным следствия, двадцать раз ударил ее ножом, после чего приказал рядовому Дорожкину «закончить начатое». Они вывезли тело убитой за территорию пункта и подорвали его гранатами, чтобы полностью исключить возможность опознать Давронову. Однако преступление было раскрыто по горячим следам.