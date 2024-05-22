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16:16, 22 мая 2024Бывший СССР

«Отличный дипломат». Российский штурмовик рассказал, как попал в плен к бойцам ВСУ и убедил их сдаться

Раненый боец ВС РФ с позывным Сорока в плену убедил четверых солдат ВСУ сдаться

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российский военнослужащий с позывным Сорока рассказал, как попал в плен к солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и убедил их сдаться.

Историю бойца опубликовал проект WarGonzo, его военный корреспондент Руслан Хакиев сообщил, что «Сорока не только безбашенный штурмовик (...), но еще и отличный дипломат».

По словам военного, во время штурма он получил ранение и запрыгнул в первый попавшийся подвал, чтобы перебинтовать рану и остановить кровотечение. В помещении оказались украинские бойцы, которые направили на него автоматы.

«За мной заскочил Золотой. Золотому выстрелили, ну, слава богу, он остался жив, ранение пережил, сейчас лечится до сих пор еще», — рассказал штурмовик.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Сорока очнулся в подвале без оружия

После потери сознания Сорока очнулся без автомата и защитной экипировки. По его словам, в подвале было семь бойцов ВСУ, они планировали сдать россиян командованию. Трое украинских военнослужащих, которые хотели передать пленных, отправились на поиски потерянной рации. В результате эту группу по ошибке поразили другие украинские военные.

По итогу никто не пришел. Мы остались вдвоем, плюс четверо украинцев

российский военный с позывным Сорока

Сорока уточнил, что оставшиеся украинские военные были обычными мобилизованными. В ходе разговора российский штурмовик понял, что бойцы ВСУ не хотят принимать участие в боевых действиях, и смог убедить их сдаться. Как отметил Сорока, украинские военнослужащие боялись расстрела, но он пообещал им сохранить жизни и сдержал свое слово.

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«Как сказал, так и сделал, ребят никто и пальцем не тронул. Их даже не оскорбляли», — добавил штурмовик.

Сдавшиеся в плен бойцы ВСУ отказались возвращаться на родину

По словам Сороки, сдавшиеся в плен четверо украинских военнослужащих не хотят возвращаться на родину.

«Они сказали, мы лучше будем у вас сидеть, потому что если будет обмен военнопленными, нас опять сюда пошлют, зачем нам это нужно?» — передал их слова российский боец.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Ранее уже появлялась информация, что попавшие в плен военнослужащие ВСУ отказываются возвращаться на Украину. Например, в мае глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что украинские офицеры чувствуют себя в безопасности в России и не хотят, чтобы их передавали Киеву.

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      Варвара Кошечкина
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