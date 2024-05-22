Российский военный попал в плен и убедил бойцов ВСУ сдаться

Российский военный попал в плен к бойцам ВСУ и убедил их сдаться

Военный 9-й бригады российских войск с позывным «Сорока» попал в плен и убедил бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаться. Об этом он рассказал проекту WarGonzo в Telegram.

«Шли на штурм. Я получил ранение со сброса, необходимо было где-то укрыться, чтобы перебинтоваться. (…) Запрыгнул в подвал», — сказал он. В подвале оказались украинские военные, которые направили на него автоматы, добавил российский штурмовик. За ним запрыгнул сослуживец с позывным Золотой, в него выстрелили, но он выжил.

После потери сознания Сорока очнулся без оружия. По его словам, в подвале было семь бойцов ВСУ, они планировали сдать российских военных командованию. Трое украинских военнослужащих, которые хотели передать пленных, отправились на поиски потерянной рации. В результате эту группу бойцов ВСУ поразили другие украинские военные по ошибке. «Мы остались вдвоем, плюс четверо украинцев», — продолжил Сорока.

Он уточнил, что оставшиеся украинские военные были обычные мобилизованные. Во время беседы Сорока смог их убедить, чтобы они сдались. Российский штурмовик понял в ходе разговора, что бойцы ВСУ не хотят принимать участие в боевых действиях. Как отметил Сорока, украинские военнослужащие боялись расстрела, но он пообещал им сохранность и сдержал свое слово.

Ранее российские солдаты на харьковском направлении взяли в плен бойца ВСУ, находящегося в прострации. Он не мог внятно ответить на вопросы, а его глаза блуждали из стороны в сторону.