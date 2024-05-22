Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:52, 22 мая 2024Бывший СССР

Российский военный попал в плен и убедил бойцов ВСУ сдаться

Российский военный попал в плен к бойцам ВСУ и убедил их сдаться

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Военный 9-й бригады российских войск с позывным «Сорока» попал в плен и убедил бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаться. Об этом он рассказал проекту WarGonzo в Telegram.

«Шли на штурм. Я получил ранение со сброса, необходимо было где-то укрыться, чтобы перебинтоваться. (…) Запрыгнул в подвал», — сказал он. В подвале оказались украинские военные, которые направили на него автоматы, добавил российский штурмовик. За ним запрыгнул сослуживец с позывным Золотой, в него выстрелили, но он выжил.

После потери сознания Сорока очнулся без оружия. По его словам, в подвале было семь бойцов ВСУ, они планировали сдать российских военных командованию. Трое украинских военнослужащих, которые хотели передать пленных, отправились на поиски потерянной рации. В результате эту группу бойцов ВСУ поразили другие украинские военные по ошибке. «Мы остались вдвоем, плюс четверо украинцев», — продолжил Сорока.

Он уточнил, что оставшиеся украинские военные были обычные мобилизованные. Во время беседы Сорока смог их убедить, чтобы они сдались. Российский штурмовик понял в ходе разговора, что бойцы ВСУ не хотят принимать участие в боевых действиях. Как отметил Сорока, украинские военнослужащие боялись расстрела, но он пообещал им сохранность и сдержал свое слово.

Ранее российские солдаты на харьковском направлении взяли в плен бойца ВСУ, находящегося в прострации. Он не мог внятно ответить на вопросы, а его глаза блуждали из стороны в сторону.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия заняла Клещеевку в ДНР. На Украине называли это село «ключом к Бахмуту»

      Избитая утюгом в своей квартире москвичка оказалась женой участника СВО

      Глава МИД Франции допустил признание Палестины

      Про Людей Икс снимут новый фильм

      Бывший премьер Израиля призвал ликвидировать МУС

      Полковник объяснил значимость контроля над Клещеевкой

      Инстасамку убрали из программы концерта в Кремле

      Ученый предсказал разрушительные лесные пожары

      Съемки сериала о Жириновском подтвердили

      ВСУ обстреляли дома жителей Харьковской области за отказ от эвакуации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше