«Это самое большое преимущество». Зеленский пожаловался на Запад и высказался о наступлении России под Харьковом

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что ограничения Запада на использование поставленного им Киеву оружия для ударов по российской территории дали России «самое большое преимущество» в конфликте.

Это самое большое преимущество, которое есть у России. Мы ничего не можем сделать западным оружием с их системами, которые расположены на территории России Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский сделал «редкое признание» о ВСУ

Говоря о продвижении российской армии в Харьковской области, Зеленский заявил, что является «лишь первым шагом» в новом наступлении РФ.

По его словам, наступление российских войск может состоять из «нескольких волн», первая из которых сейчас происходит в Харьковской области.

Зеленский подчеркнул, что Киев обладает лишь четвертью необходимых для отражения атаки сил противовоздушной обороны (ПВО). Также он заявил о потребности получить дополнительно 120-130 самолетов для предотвращения российского превосходства.

Как отметило агентство Agence France Press (AFP), которому он дал интервью, Зеленский сделал «редкое признание», заявив, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужно больше людей для ротации и поднятия морального духа. По его словам, «большое количество бригад пустует».

Путин говорил об отсутствии у России планов брать Харьков

В пятницу, 17 мая, президент России Владимир Путин, на пресс-конференции во время своего визита в Китай заявил, что сейчас у Москвы нет планов брать под контроль Харьков.

Наступление войск России в Харьковской области он объяснил необходимостью создания санитарной зоны на этой территории, чтобы защитить жилые кварталы Белгорода от обстрелов со стороны Украины.

В мае российские войска начали наступление в Харьковской области. Активные бои ведутся в 20 километрах от региональной столицы. 15 мая Минобороны страны сообщило, что подразделения российской группировки войск «Север» взяли под контроль поселок Глубокое и село Лукьянцы.