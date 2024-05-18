Зеленский назвал первым шагом продвижение России в Харьковской области

Зеленский назвал продвижение ВС РФ на Харьковщине первым шагом наступления

Продвижение Вооруженных сил России (ВС РФ) в Харьковской области является «лишь первым шагом» в новом наступлении. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству AFP.

По его словам, наступление российской армии может состоять из «нескольких волн», первая из которых сейчас происходит на Харьковщине. Украинский лидер подчеркнул, что Киев обладает четвертью необходимых для отражения атаки сил противовоздушной обороны (ПВО). Также Зеленский заявил о потребности получить дополнительно 120-130 самолетов.

Ранее сообщалось, что поражения ВСУ в боях под Харьковом обострили политическую ситуацию в стране. Также было выдвинуто предположение, что эта ситуация подтолкнет Киев к мирным переговорам.