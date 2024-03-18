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13:07, 18 марта 2024Бывший СССР

В слитых документах Пентагона нашли подробности боев за Артемовск. Что обсуждали военные НАТО?

В документах из утечки Пентагона нашли детали боев за Артемовск

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В секретных документах Пентагона, слитых в сеть военнослужащим ВВС Нацгвардии США Джеком Тейшейрой, обнаружены детали боев за Артемовск (украинское название города — Бахмут).

В документах описана ситуация в городе по состоянию на февраль 2023 года. «Боезапас BUK (SA-11) будет полностью исчерпан к 31 марта 2023, боезапас S300 (SA-10) будет полностью исчерпан ко 2 мая 2023 года», — констатировали военные. Еще в одном документе, ставшем достоянием общественности, говорится, что украинские силы в Артемовске почти полностью окружены, Главное управление разведки Минобороны Украины планирует направить элитное соединение «для стабилизации катастрофической ситуации».

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Помимо прочего, публиковались планы воздушной обороны Украины. Отмечалось, в частности, что комплексы С-300 и «Бук» обеспечивают 89 процентов всего воздушного прикрытия республики.

Артемовск перешел под полный контроль России в мае 2023 года спустя 224 дня боев. Он расположен к северу от крупного города Горловки и служил важным транспортным узлом для снабжения украинских войск в Донбассе.

Обвиняемый в утечке документов согласился на 16 лет тюрьмы

Тейшейра был лидером небольшой игровой онлайн-группы в Discord, в которую и просочились секретные разведданные. Впервые об утечке стало известно в начале апреля 2023 года. Слитые бумаги датировались началом марта и содержали, в частности, информацию о планах НАТО по укреплению украинских войск.

21-летнего рядового арестовали 13 апреля 2023 года. Ему предъявили два обвинения: несанкционированное хранение и передача информации о национальной обороне, несанкционированное изъятие и хранение засекреченных документов или материалов. Прокуратура США требовала оставить его под арестом из-за опасений, что военный может сбежать. Также следователи подчеркивали опасность Тейшера для общества.

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В марте 2024-го рядовой ВВС США официально признал вину и согласился на тюремное заключение на срок 16 лет. «Я заключаю это соглашение свободно и добровольно, а также потому, что я фактически виновен в совершении преступлений», — говорилось в подписанной им бумаге.

В Вашингтоне выразили обеспокоенность в связи с инцидентом

Президент США Джо Байден отмечал, что его волнует сам факт утечки, но не предание огласке содержания документов.

Я обеспокоен, что это случилось. Но ничего злободневного из того, что я знаю

Джо Байденпрезидент США

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также заявила, что в Вашингтоне обеспокоены рисками национальной безопасности США после утечки секретных документов Пентагона.

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Между тем госсекретарь Энтони Блинкен, комментируя возможную реакцию партнеров Соединенных Штатов на слитые документы, отметил, что утечка не повлияла на сотрудничество. В то же время газета The Washington Post писала, что случившееся нанесло некоторый ущерб отношениям США с ключевыми союзниками. Тем не менее указывалось, что реакция партнеров в целом была «безропотной».

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      Алина Гончарова
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