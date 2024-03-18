В слитых документах Пентагона нашли подробности боев за Артемовск. Что обсуждали военные НАТО?

В документах из утечки Пентагона нашли детали боев за Артемовск

В секретных документах Пентагона, слитых в сеть военнослужащим ВВС Нацгвардии США Джеком Тейшейрой, обнаружены детали боев за Артемовск (украинское название города — Бахмут).

В документах описана ситуация в городе по состоянию на февраль 2023 года. «Боезапас BUK (SA-11) будет полностью исчерпан к 31 марта 2023, боезапас S300 (SA-10) будет полностью исчерпан ко 2 мая 2023 года», — констатировали военные. Еще в одном документе, ставшем достоянием общественности, говорится, что украинские силы в Артемовске почти полностью окружены, Главное управление разведки Минобороны Украины планирует направить элитное соединение «для стабилизации катастрофической ситуации».

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Помимо прочего, публиковались планы воздушной обороны Украины. Отмечалось, в частности, что комплексы С-300 и «Бук» обеспечивают 89 процентов всего воздушного прикрытия республики.

Артемовск перешел под полный контроль России в мае 2023 года спустя 224 дня боев. Он расположен к северу от крупного города Горловки и служил важным транспортным узлом для снабжения украинских войск в Донбассе.

Обвиняемый в утечке документов согласился на 16 лет тюрьмы

Тейшейра был лидером небольшой игровой онлайн-группы в Discord, в которую и просочились секретные разведданные. Впервые об утечке стало известно в начале апреля 2023 года. Слитые бумаги датировались началом марта и содержали, в частности, информацию о планах НАТО по укреплению украинских войск.

21-летнего рядового арестовали 13 апреля 2023 года. Ему предъявили два обвинения: несанкционированное хранение и передача информации о национальной обороне, несанкционированное изъятие и хранение засекреченных документов или материалов. Прокуратура США требовала оставить его под арестом из-за опасений, что военный может сбежать. Также следователи подчеркивали опасность Тейшера для общества.

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В марте 2024-го рядовой ВВС США официально признал вину и согласился на тюремное заключение на срок 16 лет. «Я заключаю это соглашение свободно и добровольно, а также потому, что я фактически виновен в совершении преступлений», — говорилось в подписанной им бумаге.

В Вашингтоне выразили обеспокоенность в связи с инцидентом

Президент США Джо Байден отмечал, что его волнует сам факт утечки, но не предание огласке содержания документов.

Я обеспокоен, что это случилось. Но ничего злободневного из того, что я знаю Джо Байден президент США

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также заявила, что в Вашингтоне обеспокоены рисками национальной безопасности США после утечки секретных документов Пентагона.

Между тем госсекретарь Энтони Блинкен, комментируя возможную реакцию партнеров Соединенных Штатов на слитые документы, отметил, что утечка не повлияла на сотрудничество. В то же время газета The Washington Post писала, что случившееся нанесло некоторый ущерб отношениям США с ключевыми союзниками. Тем не менее указывалось, что реакция партнеров в целом была «безропотной».