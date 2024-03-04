Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:05, 4 марта 2024Мир

Обвиняемый в утечке документов Пентагона согласился на 16 лет тюрьмы

Обвиняемый в утечке документов Пентагона Тейшейра согласился на 16 лет тюрьмы

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Обвиняемый по делу об утечке документов Пентагона рядовой Военно-воздушных сил США Джек Тейшейра официально признал свою вину и согласился на тюремное заключение на срок 16 лет. Об это говорится в судебных документах дела, передает РИА Новости.

«Я заключаю это соглашение свободно и добровольно, а также потому, что я фактически виновен в совершении преступлений», — указано в подписанной им бумаге.

Тейшейра арестовали 13 апреля 2023 года. Ему предъявили два обвинения: несанкционированное хранение и передача информации о национальной обороне, несанкционированное изъятие и хранение засекреченных документов или материалов. Он был лидером небольшой игровой онлайн-группы в Discord, в которую за последние несколько месяцев просочились секретные разведданные.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Украина не хочет переговоров с Россией о транзите газа. Власти собираются использовать газопровод для своих целей

      УЕФА разъяснил новый формат Лиги чемпионов

      Самостоятельно сделавшая мужу предложение женщина поделилась опытом

      Вооруженный мужчина взял в заложники пациентов больницы в Германии

      Назван способ отмыть чугунную батарею

      Политолог высказался о сумме долга Украины перед Западом

      Раскрыт дизайн нового iPhone SE

      Несколько районов Донецка попали под обстрел ВСУ

      Популярная певица отреагировала на свой конфуз в прямом эфире

      АвтоВАЗ оценил эффективность утильсбора

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше