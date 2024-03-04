Обвиняемый в утечке документов Пентагона согласился на 16 лет тюрьмы

Обвиняемый в утечке документов Пентагона Тейшейра согласился на 16 лет тюрьмы

Обвиняемый по делу об утечке документов Пентагона рядовой Военно-воздушных сил США Джек Тейшейра официально признал свою вину и согласился на тюремное заключение на срок 16 лет. Об это говорится в судебных документах дела, передает РИА Новости.

«Я заключаю это соглашение свободно и добровольно, а также потому, что я фактически виновен в совершении преступлений», — указано в подписанной им бумаге.

Тейшейра арестовали 13 апреля 2023 года. Ему предъявили два обвинения: несанкционированное хранение и передача информации о национальной обороне, несанкционированное изъятие и хранение засекреченных документов или материалов. Он был лидером небольшой игровой онлайн-группы в Discord, в которую за последние несколько месяцев просочились секретные разведданные.