В США высказались о сотрудничество с партнерами после утечки документов

Блинкен: утечка секретных документов не повлияла на взаимодействие США с партнерами

Утечка секретных документов не повлияла на сотрудничество США с партнерами. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

«Мы связывались с нашими союзниками и партнерами после того, как об этих утечках стало известно. Мы делали это на высоком уровне, и мы четко заявили о своей приверженности защите разведданных и партнерству в области безопасности», — сказал он. Блинкен поделился, что Вашингтон услышал от союзников признательность в связи с принятыми после инцидента мерами.

Произошедшее никак не повлияло на взаимодействие с партнерами, заключил он.

При этом The Washington Post писала, что утечка секретных материалов Пентагона нанесла некоторый ущерб отношениям Соединенных Штатов с ключевыми союзниками. Тем не менее указывалось, что реакция партнеров в целом была «безропотной».

Об утечке секретных документов Пентагона по конфликту на Украине стало известно 7 апреля. По данным New York Times, в материалах, датированных началом марта, содержится описание состояния Вооруженных сил Украины, а также информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии. Позже стало известно, что в сети оказались еще около сотни секретных документов США.

13 апреля арестовали подозреваемого в утечке 21-летнего рядового ВВС первого класса Джека Тейшера.