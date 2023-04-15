Раскрыта реакция союзников США на утечку разведданных

WP: союзники США «безропотно» отреагировали на утечку разведданных

Утечка секретных материалов Пентагона нанесла некоторый ущерб отношениям США с ключевыми союзниками, однако значительного влияния на них не оказала, в отличии от разоблачений бывшего сотрудника Агентства нацбезопасности (АНБ) Эдварда Сноудена. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Отмечается, что реакция союзников Соединенных Штатов была «безропотной». Как отметил один из собеседников газеты, произошедшее «вызывает сомнения относительно того, как защищаются секретные документы» в стране, однако, по его словам, периодические утечки это плата за сотрудничество с таким «гигантом разведки», как Соединенные Штаты.

Другой европейский чиновник отметил, что американская сторона была и остается важным партнером в области разведки. По его словам, сотрудничество с Вашингтоном имеет критическое значение для государственной безопасности.

Утечка секретных материалов Пентагона вызывает сомнения в способности США «хранить секреты в секрете», однако теперь разоблачения в шпионаже за лидерами государств больше не вызывают такой же реакции, как в скандале со Сноуденом, пишет издание.

Об утечке секретных документов Пентагона по конфликту на Украине стало известно 7 апреля. По данным The New York Times, в материалах, датированных началом марта, содержится описание состояния Вооруженных сил Украины, а также информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии.

Эдвард Сноуден, работавший на Агентство национальной безопасности и Центральное разведывательное управление (ЦРУ), в 2013 году оказался в центре международного скандала, передав журналистам изданий The Guardian и The Washington Post секретные документы, связанные с программой американских спецслужб по слежке за гражданами США и других стран. После этого он бежал из Штатов и параллельно попросил политического убежища в нескольких десятках стран, в том числе в России. В сентябре 2022 года Сноуден получил российское гражданство.