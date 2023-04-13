Байден заявил о скором завершении расследования утечки документов Пентагона

Байден заявил, что расследование источников утечки документов Пентагона близко к раскрытию

Расследование Министерства юстиции и Минобороны США касательно утечки документов Пентагона продолжается, следователи близки к раскрытию источников публикации. Об этом заявил американский президент Джо Байден, сообщает Reuters.

«Как вы знаете, идет полномасштабное расследование с участием разведслужб и Министерства юстиции, и они близки [к тому чтобы раскрыть дело]. Меня не беспокоит утечка, я обеспокоен тем, что это произошло, хоть я ничего и не знаю об этом», — заявил Байден в ходе официального визита в Ирландию.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время пресс-конференции в Дублине заявила, что в Вашингтоне обеспокоены рисками национальной безопасности США после утечки секретных документов Пентагона.

Впервые об утечке секретных документов США сообщалось 7 апреля. В слитых бумагах, датированных началом марта, содержалась информация о планах НАТО по укреплению ВСУ. Позднее стало известно, что правоохранительные органы и разведка США не исключили возможность участия иностранной разведки, которая, вероятно, могла организовать эту утечку.