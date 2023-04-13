В Белом доме обеспокоились рисками после утечки документов Пентагона

Пресс-секретарь Белого дома: в Вашингтоне обеспокоены рисками утечки документов Пентагона

В Вашингтоне обеспокоены рисками национальной безопасности США после утечки секретных документов Пентагона. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время пресс-конференции в Дублине, трансляция которой доступна на официальном сайте.

«Мы конечно же обеспокоены потенциальными рисками для национальной безопасности», — прокомментировала она утечку разведданных, добавив, что в Белом доме в этой связи ждут полноценного расследования Пентагона и Минюста США.

Впервые об утечке секретных документов США сообщалось 7 апреля. В слитых бумагах, датированных началом марта, содержалась информация о планах НАТО по укреплению ВСУ. Позднее стало известно, что правоохранительные органы и разведка США не исключили возможность участия иностранной разведки, которая, вероятно, могла организовать эту утечку.