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10:50, 13 апреля 2023Мир

В США предположили участие иностранной разведки в утечке документов Пентагона

WSJ: в США не исключают, что утечка документов является операцией иностранной разведки

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Правоохранительные органы и разведка США не исключают, что утечка секретных документов Пентагона может являться скоординированной операцией иностранной разведки. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на бывших сотрудников американского Минобороны.

«Следователи пока окончательно не исключают возможность того, что публикация документов была спонсируемой из-за рубежа разведывательной операцией, призванной выглядеть как утечка, или что секретная информация каким-то образом была утеряна из-за неправильного обращения и позже опубликована людьми, не имеющими доступа к ней», — говорится в публикации.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что публикация секретных документов Пентагона в открытом доступе могла быть намеренным вбросом с целью дезинформации.

Впервые об утечке секретных документов США сообщалось 7 апреля. В слитых бумагах, датированных началом марта, содержалась информация о планах НАТО по укреплению ВСУ.

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Виктория Кондратьева
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