В МИД России допустили намеренный вброс документов Пентагона для дезинформации

Замглавы МИД РФ Рябков допустил намеренный вброс документов Пентагона для дезинформации

У Москвы на данный момент нет позиции по теме утечки документов Пентагона. Не исключено, что попадание засекреченных документов в открытый доступ — намеренный вброс с целью дезинформации, отметил в среду, 12 апреля, замглавы МИД России Сергей Рябков. Его цитирует РИА Новости.

«Наверное, кому-то интересно посмотреть эти документы, если это вообще документы, может быть, это фейк, целенаправленный вброс», — предположил дипломат.

Беседуя с журналистами, замглавы внешнеполитического ведомства России пояснил, что допускает подобный сценарий, так как Соединенные Штаты являются стороной конфликта и ведут против Москвы гибридную войну.

Рябков напомнил, что в прошлом уже были случаи, когда «аутентичные документы попадали в открытый доступ». «Насколько нынешний шум и публикации имеют под собой реальное основание, для меня лично открытый вопрос», — признался он.

Ранее журналисты изучили появившиеся в открытом доступе материалы американской разведки и узнали, что на Украине присутствуют представители сил специального назначения официально опровергающих свое участие в конфликте стран НАТО.

Об утечке секретных материалов Пентагона стало известно 7 апреля. В них среди прочего содержится информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии и о состоянии ВСУ. Впоследствии Минюст США начал уголовное расследование в связи с утечкой.