В США начали уголовное расследование в связи с утечкой данных Пентагона

Остин: Минюст США начал уголовное расследование по факту утечки секретных данных Пентагона

Минюст США начал уголовное расследование в связи с утечкой секретных данных Пентагона. Администрация серьезно воспринимает данную проблему, брифинги по этой теме проводятся на ежедневной основе, рассказал шеф Пентагона Ллойд Остин.

«Дело передано в Минюст, который начал уголовное расследование», — подчеркнул он.

Остин уточнил, что впервые об инциденте ему доложили утром 6 апреля. С тех пор шеф Пентагона в ежедневном режиме созывает «высокопоставленных представителей министерства для обсуждения того, как реагировать на случившееся».

Ллойд Остин заявил журналистам во время брифинга, что руководит межведомственными усилиями по данному вопросу. Однако он подчеркнул, что не может говорить об этом подробнее, пока министерство проводит расследование.

Впервые об утечке секретных документов США стало известно 7 апреля. В слитых бумагах, датированных началом марта, содержалась информация о планах НАТО по укреплению украинской армии. Утверждалось, что распространением сведений якобы занимаются российские проправительственные Telegram-каналы.

11 апреля американские СМИ сообщили о том, что источник утечки секретных документов Пентагона, связанных с конфликтом на Украине, может находиться в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) или Агентстве национальной безопасности (АНБ) США. Как уточнили журналисты телеканала Fox News, большинство оказавшихся в сети данных представляет собой закрытые доклады Пентагона, рассылаемые в электронном виде на специально защищенные планшеты. Получателями этих документов могут являться примерно до 5000 человек.