Раскрыты возможные источники утечки секретных документов США по Украине

Fox News: источник утечки секретных документов Пентагона может находиться в ЦРУ

Источник утечки секретных документов Пентагона, связанных с конфликтом на Украине, может находиться в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) или Агентстве национальной безопасности (АНБ) США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

Отмечается, что большинство оказавшихся в сети документов представляет собой закрытые доклады Пентагона, рассылаемые в электронном виде на специально защищенные планшеты. По данным телеканала, получателями этих документов могут являться примерно до 5000 человек.

Однако некоторые доклады были подготовлены ЦРУ или АНБ, указывает Fox News. Отмечается, что эти документы не входят в закрытые доклады Министерства обороны, и круг их получателей меньше. По данным телеканала, Пентагон имеет ограниченный доступ к докладам разведывательных ведомств.

Ранее в сети появилась новая партия слитых документов Пентагона, всего было опубликовано более ста файлов. Помимо Украины, в них говорится о вопросах американской национальной безопасности на Ближнем Востоке и в Китае.

Впервые об утечке секретных документов США стало известно 7 апреля. В слитых бумагах, датированных началом марта, содержалась информация о планах НАТО по укреплению украинской армии. Утверждалось, что распространением сведений якобы занимаются российские проправительственные Telegram-каналы.

