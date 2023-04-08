В сети появилась новая порция секретных документов США по Украине

NYT: в сети появилась новая партия американских секретных документов по Украине

Новая партия американских секретных документов по Украине появилась в сети. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Всего было опубликовано более ста документов. Помимо Украины, в них говорится о вопросах американской национальной безопасности на Ближнем Востоке и Китае. Отмечается, что утечка встревожила Пентагон — высокопоставленный сотрудник разведки назвал ситуацию «кошмаром для Пяти глаз».

Документы по Вооруженным силам Украины (ВСУ) представлены в виде фотографий графиков ожидаемых поставок оружия, численности войск и батальонов и иной информации. Должностные лица Пентагона признают, что это настоящие документы министерства обороны, но копии, похоже, были изменены в некоторых частях по сравнению с их первоначальным форматом. Модифицированные версии, например, завышают американские оценки погибших на войне украинцев и занижают оценки погибших российских военнослужащих.

Мик Малрой, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, заявил газете, что утечка представляет собой значительную брешь в системе безопасности, которая может помешать военному планированию Украины. «Поскольку многие из появившихся документов были фотографиями бумаг, похоже, что это была преднамеренная утечка, сделанная кем-то, кто хотел нанести ущерб усилиям Украины, США и НАТО», — сказал он.

Впервые об утечке из Пентагона секретных документов о конфликте на Украине сообщалось 7 апреля. В слитых файлах, датированных началом марта, также содержится информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии. Как утверждает издание, их распространением якобы занимаются российские проправительственные Telegram-каналы. В частности, один из документов с грифом «совершенно секретно» описывает «статус конфликта по состоянию на 1 марта».