Guardian: утечка секретных документов Пентагона раскрыла данные о спецназе НАТО на Украине

На Украине присутствуют представители сил специального назначения официально опровергающих свое участие в конфликте стран НАТО. Об этом сообщили журналисты The Guardian и «Би-би-си», ознакомившись с утекшими в открытый доступ засекреченными документами Пентагона.

В числе привлекших внимание прессы материалов оказались ежедневные отчеты, датированные феврале и мартом 2023 года. В них указано, что на фоне развития конфликта Великобритания отправила в республику 50 военных, Латвия — 17, Франция и США — 15 и 14, а Нидерланды — одного. Таким образом, общее число служащих западного спецназа в стране составило 97.

Минобороны Франции данную информацию опровергло: министр оборонного ведомства заверил, что никаких участвующих в операциях на Украине соотечественников нет. В Британии же отреагировали на послание, заявив о «серьезном уровне неточности» в утекших материалах разведки.

Ранее инцидент с утечкой данных американской разведки в России связали с приближением президентских выборов в США. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, процедуру избрания нового главы государства в Соединенных Штатах традиционно сопровождают мистификация и различные необъяснимые случаи.

Об утечке секретных материалов Пентагона стало известно 7 апреля. В них среди прочего содержится информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии и о состоянии ВСУ. Впоследствии Минюст США начал уголовное расследование в связи с утечкой.