В России связали утечку материалов Пентагона с приближением выборов в США

Захарова связала утечку секретных материалов Пентагона с приближением выборов в США

Утечка секретных материалов Пентагона может быть связана с приближением президентских выборов в Соединенных Штатах, которые традиционно сопровождают мистификация и различные необъяснимые случаи. Такое мнение в эфире радио «Sputnik» высказала в среду, 12 апреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В американской политической жизни есть, может, не очень короткая, но явно дивная пора. Она называется "предвыборная"» — заметила дипломат, добавив, что в эту пору «дивиться можно безгранично».

Ранее сообщалось, что утечка засекреченных документов Пентагона позволила раскрыть детали о слежке США за странами мира, в том числе за Китаем.

Об утечке секретных материалов Пентагона стало известно 7 апреля. В них среди прочего содержится информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии и о состоянии ВСУ. Впоследствии Минюст США начал уголовное расследование в связи с утечкой.