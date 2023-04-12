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08:36, 12 апреля 2023Мир

Утечка документов Пентагона раскрыла детали слежки США за Китаем

CNN: утечка секретных документов Пентагона раскрыла детали слежки США за Китаем

Фото: NOEL CELIS / Reuters

Утечка секретных документов Пентагона позволила раскрыть детали о слежке США за странами мира, в том числе за Китаем. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что Вашингтон считает Пекин самым серьезным долгосрочным вызовом международному порядку. Согласно попавшим в сеть данным, США сильнее всего обеспокоены возможной поддержкой России в конфликте на Украине китайской стороной.

CNN уточняет, что в США допускают возможность использования Китаем ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России для выставления НАТО агрессором и стороной конфликта. «Китай увеличит масштабы и объем техники, которую он готов предоставить России, если украинские удары поразят место, имеющее большое стратегическое значение, или будут нацелены на высокопоставленных российских руководителей», — сказано в документах.

Об утечке секретных материалов Пентагона стало известно 7 апреля. В них среди прочего содержится информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии и о состоянии ВСУ. Впоследствии Минюст США начал уголовное расследование в связи с утечкой.

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Виктория Кондратьева
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