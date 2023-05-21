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03:45, 21 мая 2023Россия

Путин поздравил российских военных со взятием Артемовска. Информацию об освобождении города ранее подтвердило Минобороны

Президент РФ Путин поздравил российских военных с полным освобождением Артемовска 20 мая

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с полным освобождением Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что все отличившиеся в операции по взятию города будут представлены к государственным наградам.

Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды [частной военной компании] «Вагнер», а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовск

пресс-служба Кремля

Бои за город шли 224 дня

В субботу, 20 мая, российские силы объявили о полном взятии под контроль Артемовска спустя 224 дня кровопролитных боев. Евгений Пригожин и бойцы ЧВК «Вагнер» записали видео на фоне развалин в городе. По словам Пригожина, последним взятым опорным пунктом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе стала многоэтажка «Самолет».

Позднее Минобороны России подтвердило, что в результате наступательных действий штурмовых отрядов ЧВК «Вагнера» на Артемовском тактическом направлении завершено полное освобождение Артемовска. В ведомстве добавили, что освобождение города произошло при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск.

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На Украине опровергают информацию о полном взятии города российскими войсками

В свою очередь, украинская сторона опровергает утрату полного контроля над Артемовском. В частности, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр назвала сообщения о взятии города преждевременными. Она признала, что ситуация в Артемовске критическая, однако утверждает, что ВСУ контролируют «инфраструктурные и промышленные объекты» в районе многоэтажки «Самолет».

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил агентству Reuters, что боевые действия в Артемовске продолжаются. Он подчеркнул, что город остается эпицентром боев.

Это неправда. Наши подразделения сражаются в Бахмуте

Сергей Череватыйcпикер Восточной группировки войск

Значение Артемовска

Артемовск находится к северу от крупного города Горловки и является важным транспортным узлом для снабжения украинских войск в Донбассе. Первые бои в окрестностях города начались еще летом 2022 года, однако полноценное сражение за Артемовск развернулось в октябре. Глава Минобороны России Сергей Шойгу отмечал, что контроль над городом позволит российским войскам наступать вглубь Украины. По мнению военного аналитика Владислава Шурыгина, взятие населенного пункта под контроль российскими военными позволит разрезать пополам оборону ВСУ в Донбассе.

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В то же время министр обороны США Ллойд Остин указал на «скорее символическое, чем стратегическое» значение города. Аналогичное мнение выразил военный эксперт Евгений Норин. «Сам по себе Артемовск никуда не ведет, его стратегическое значение весьма умеренно», — заявил он в разговоре с «Лентой.ру».

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Марина Совина
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